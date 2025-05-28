На Миколаївщині прогриміли вибухи

В ніч на середу, 28 травня, жителі Миколаївської області почули вибухи. Раніше через загрозу ворожих БпЛА в регіоні оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Снігурівської МВА Івана Кухту.

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Безпілотники атакують Миколаївщину

Повітряну тривогу через загрозу "Шахедів" у Миколаївській області оголосили о 00:59. Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух групи ударних БпЛА у напрямку Снігурівки.

Про вибухи на Миколаївщині стало відомо о 01:25.

Увага! Було чути вибухи! З'ясовуємо обставини,

– написав Іван Кухта.

Очільник Снігурівської МВА також закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Близько 01:39 вибухи пролунали також в Очакові, що на півдні Миколаївської області.

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До слова, цієї ночі серія вибухів пролунала також у Харкові. Згодом мер Ігор Терехов повідомив, що звуки вибухів, які було чути в Харкові, долинали з передмістя.