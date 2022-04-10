На Миколаївщині проведуть навчальні стрільби: місцевих просять не панікувати

10 квітня 2022 , 17:17
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Джерело:

"Суспільне Миколаїв"

Жителів Миколаївщини попередили про проведення навчальних стрільб в області. Влада звернулася до містян із закликом.

У Миколаївській області планують провести навчальні стрільби. 

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На Миколаївщині анонсували навчальні стрільби

Новоодеський мер Олександр Поляков підтвердив цю інформацію в офіційному телеграм- каналі Новоодеської міської ради. Згідно з цією інформацією, там проведуть навчальні стрільби із гранатомета.

Поляков закликав людей не панікувати. "Суспільне Миколаїв" також додали, що стрільби проведуть й на території Баштанщини.

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Автор: Віта Свірневська