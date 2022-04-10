На Миколаївщині проведуть навчальні стрільби: місцевих просять не панікувати
10 квітня 2022 , 17:17Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне Миколаїв"
Жителів Миколаївщини попередили про проведення навчальних стрільб в області. Влада звернулася до містян із закликом.
У Миколаївській області планують провести навчальні стрільби.
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На Миколаївщині анонсували навчальні стрільби
Новоодеський мер Олександр Поляков підтвердив цю інформацію в офіційному телеграм- каналі Новоодеської міської ради. Згідно з цією інформацією, там проведуть навчальні стрільби із гранатомета.
Поляков закликав людей не панікувати. "Суспільне Миколаїв" також додали, що стрільби проведуть й на території Баштанщини.
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