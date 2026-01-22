Про це він розповів в інтерв’ю Наталії Мосейчук, коментуючи тему економічного відновлення регіону і країни в цілому.

Питання в тому, щоб створити умови для бізнесу. Прості правила. Ти платиш податків багато – ти священна корова, всі тобі допомагають. Ми тут виступаємо як "бізнес-няні". Вже зареєстрували індустріальний парк, найбільший, що буде в Україні. Там зараз вже 150 гектарів. Це перший раз, коли бізнес передав державі безкоштовно земельну ділянку для того, щоб там був ліцей і технопарк. Є перемовини з заводами, вони вже півтора року йдуть,

– поділився посадовець.

Віталій Кім розповів про відновлення регіону: дивіться відео

Він додав, що окрім інвестицій у промисловість, не менш важливими є інвестиції в кадровий потенціал.

"Де наші переваги? Я бачу лише в індустріалізації, відновленні легкої і важкої промисловості, в кадровому потенціалі. Нам потрібні талановиті студенти, інженери, щоб реалізувати інвестиції. Я над цим працюю", – наголосив Віталій Кім.

За його словами, в цьому році вперше від початку повномасштабної війни бюджет керованої ним області став профіцитним, збільшившись на 8%. І цей приріст саме завдяки новим підприємствам, які сплачують податки.