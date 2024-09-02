Вибухи пролунали на Миколаївщині: окупанти вдарили балістикою з Криму

Вранці 2 вересня у Миколаївській області прогриміли вибухи. Агресор атакував балістикою з окупованого Криму.

Близько 11:00 у Миколаївській області оголосили повітряну тривогу. Уже незабаром пролунали вибухи. Що відомо, передає 24 Канал.

Зверніть увагу Робота ППО, займання, руйнування та постраждалі: головне про ворожий обстріл Києва 2 вересня

До речі, оперативні деталі ворожої атаки читайте в нашому телеграмі.

Що відомо про вибухи на Миколаївщині 2 вересня

Об 11:03 Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з окупованого Криму.

Увага! Швидкісна ціль на Миколаївщині,

– наголосили українські військові об 11:05.

Уже через кілька хвилин моніторингові спільноти написали про вибухи в Миколаївській області.

Об 11:28 Повітряні сили оголосили відбій загрози застосування балістичного озброєння. Незабаром написали, що в Херсонській, Миколаївській та Одеській області – робота ППО по розвідувальному БпЛА.

Зверніть увагу! У ніч на 2 вересня російські загарбники атакували Україну "Шахедами" й ракетами. Загалом 58 повітряних цілей. ППО збила 21 ракету і 20 ударних дронів.



Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони, одна крилата ракета Х-101 та три ударні БпЛА не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені.