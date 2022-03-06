На Миколаївщині впіймали військового з Криму: його передали поліції

На Вознесенщині (Миколаївська область) правоохоронці затримали ще одного загарбника. Полоненого передали поліцейським.

Повідомляється, що загарбника затримали після розгромлення ворожої колони. У полоненого військового вилучили документи, які засвідчують, що він є громадянином Росії, який проживає у Криму.

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Полонений несе службу у 126 окремій бригаді берегової охорони. Окупанта правоохоронці затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України". Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нині затриманому вручили підозру.

у разі виявлення підозрілих осіб, негайно телефонуйте до поліції за номером 102 або 095 278 31 74.

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