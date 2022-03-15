На Миколаївщині йдуть бої: триває зачистка

Зараз на Миколаївщині українські захисники вибивають ворожі війська. Продовжуються бойові дії.

Крім цього, відбувається "зачистка" деяких сіл. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

До слова Під завалами школи на Миколаївщині знайшли тіла 7 загиблих

За його словами, після роботи Збройних Сил України по Чорнобаївці, через Херсон, у бік від Миколаївської області йде колона окупантів. Частина з них біжить, частина – намагається втекти.

Фейки окупантів щодо Херсона

Є інформація, що ворог поширює дані, що у Херсоні можливий масований обстріл.

Українська армія не планує і ніколи в житті не обстрілюватиме Херсон!,

– запевнив Кім.

Можливо, як він додав, окупанти про це думають. Тому наголосив слідкувати за переміщеннями ворога.

Однак, наголосимо, – не фотографуйте та не знімайте відео, як і куди пересувається українська техніка.



Чому не можна постити фото й відео обстрілів / Інфографіка 24 каналу

Варте уваги – Ворог намагається закрити нас у кільце, але ЗСУ відсувають, – мер Миколаєва: