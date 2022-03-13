На Миколаївщині є випадки продажу гуманітарної допомоги

На Миколаївщині зафіксували випадки продажу гуманітарної допомоги. Проте це протизаконно.

Відповідну інформацію оприлюднила Миколаївська Обласна Варта. Про такі дії треба повідомляти.

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На Миколаївщині намагаються продавати гумдопомогу

Почали виявляти факти продажу гуманітарної допомоги за гроші! Це протизаконно!

– мовиться у повідомленні.

Людей закликають, якщо вони стали свідками або учасниками таких подій, одразу повідомляти Миколаївську обласну варту за мобільними чи стаціонарними телефонами:

068 015 48 12

066 336 40 32

095 657 12 76

0512 37-24-48

0512 37-24-38

0512 37-24-65

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