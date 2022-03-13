На Миколаївщині є випадки продажу гуманітарної допомоги

13 березня 2022 , 14:08
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм Миколаївська Обласна Варта

На Миколаївщині зафіксували випадки продажу гуманітарної допомоги. Проте це протизаконно.

Відповідну інформацію оприлюднила Миколаївська Обласна Варта. Про такі дії треба повідомляти.

Зауважте Окупанти перегруповуються і ймовірно спробують захопити лівобережну частину Києва, – Генштаб

На Миколаївщині намагаються продавати гумдопомогу

Почали виявляти факти продажу гуманітарної допомоги за гроші! Це протизаконно!
– мовиться у повідомленні.  

Людей закликають, якщо вони стали свідками або учасниками таких подій, одразу повідомляти Миколаївську обласну варту за мобільними чи стаціонарними телефонами:

  • 068 015 48 12
  • 066 336 40 32
  • 095 657 12 76
  • 0512 37-24-48
  • 0512 37-24-38
  • 0512 37-24-65

Голова Запорізької ОВА Старух про ситуацію в області та гумкоридори – дивіться відео

 