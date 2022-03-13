На Миколаївщині є випадки продажу гуманітарної допомоги
13 березня 2022 , 14:08Читать новость на русском
Джерело:телеграм Миколаївська Обласна Варта
На Миколаївщині зафіксували випадки продажу гуманітарної допомоги. Проте це протизаконно.
Відповідну інформацію оприлюднила Миколаївська Обласна Варта. Про такі дії треба повідомляти.
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На Миколаївщині намагаються продавати гумдопомогу
Почали виявляти факти продажу гуманітарної допомоги за гроші! Це протизаконно!
– мовиться у повідомленні.
Людей закликають, якщо вони стали свідками або учасниками таких подій, одразу повідомляти Миколаївську обласну варту за мобільними чи стаціонарними телефонами:
- 068 015 48 12
- 066 336 40 32
- 095 657 12 76
- 0512 37-24-48
- 0512 37-24-38
- 0512 37-24-65
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