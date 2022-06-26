На Миколаївщині збили безпілотник росіян, який вів розвідку

Росіяни намагаються корегувати вогонь за допомогою безпілотників. Один з таких літальних апаратів знищили військові на Миколаївщині.

Про це 26 червня повідомили у повітряному командуванні "Південь". Ворожий безпілотник ліквідували вранці.

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"Воїни виявили та знищили безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, яким ворог проводив повітряну розвідку та наведення артилерії на Миколаївщині", – написали у командуванні.

Додали, що в Україні високою залишається ракетна небезпека і закликали не нехтувати сигналами про повітряну тривогу.

Збільшили інтенсивність атак

Росіяни за 25 червня збільшили інтенсивність обстрілів південних областей України майже в 1,5 раза. Вони обороняються, але не створюють нових ударних угруповань. Окупанти прагнуть виснажити українських захисників ракетно-артилерійськими та мінометними обстрілами. У відповідь росіяни отримали від авіації 5 ударів по скупченню техніки та живої сили.

"По наших позиціях ворог завдав 4 авіаційні удари, а проти нашої авіації застосував керовану ракету "повітря-повітря", – повідомило ОК "Південь".

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Неточна зброя росіян

Окупанти 23 червня намагалися зруйнувати телевежу на Миколаївщині, але влучили у вбиральню. Атакували з території тимчасово окупованої Херсонської області, застосувавши "Точку-У".

Зусиллями кремлівських пропагандистів телевізійне мовлення в голові окупантів тісно поєднане зі змістом вбиральні,

– зазначили українські захисники.

Евакуація з Миколаєва

У Миколаєві з'явилась інформація, що мешканців закликають їхати з міста. Очільник ОВА Віталій Кім заперечив це і сказав, що для евакуації всіх людей немає підстав.

Раніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що через обстріли у місті загинули вже 111 людей. Окупанти продовжують атакувати житлові райони. Особливо активно для вбивств і руйнувань вони використовують снаряди касетного типу.

Через це Сєнкевич і закликав їхати з Миколаєва. Він закликав не повертатися доки військові не відтиснуть росіян до Херсона чи Криму.

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