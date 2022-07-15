Ворожий безпілотник збирав інформацію про результати обстрілів Миколаєва, але був збитий ЗСУ

На Південнобузькому напрямку безпілотник ворога проводив розвідку, аби з'ясувати результати обстрілів. Проте українські захисники російську пташку 15 липня успішно "приземлили".

В ОК "Південь" зазначили, що ситуація на Південнобузькому напрямку – напружена та динамічна. Проте її повністю контролюють сили оборони.

До теми IRIS-T і NASAMS добре, але плануємо переговори щодо Patriot, – речник Повітряних сил

Вночі і вранці ворог вдарив ракетами по Миколаєву

Вночі і вранці 15 липня російські війська вдарили по Миколаєву. Зі "Смерчів" окупанти обстріляли підприємства, стадіон, навчальні заклади та житлові квартали. Снаряди також потрапили по силікатному заводу та туристичних базах відпочинку. Масштабних руйнувань зазнав і педагогічний університет та університет кораблебудування.

"Орлан-10" збили українські військові

Після цього вороги запустили безпілотник, аби дізнатись про наслідки своїх обстрілів. Проте виконати ворожій "пташці" своє завдання не вдалось, її "приземлили" українські захисники.

Вздовж лінії фронту спалахують пожежі

Українські військові також кажуть, що через численні обстріли ворога вздовж всієї лінії фронту спалахують пожежі. Горить суха трава, а також поля з врожаєм.

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Робота Повітряних сил ЗСУ: останні новини

З початку повномасштабного вторгнення росії українська авіація здійснила 1700 групових вильотів. Цілями були склади техніки та боєприпасів, скупчення живої сили противника та командні пункти.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що зараз українське небо захищене настільки, наскільки це можливо – з наявними засобами. Проте значним підсиленням буде батарея зенітних ракет NASAMS.

Також офіційний Київ, не виключено, що вестиме перемовини щодо ЗРК PATRIOT.

Дивіться у відео про переваги ЗРК NASAMS: