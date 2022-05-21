Миколаївщину поливають зі "Смерчів", Луганщину зрівнюють із землею: яка ситуація у регіонах

Упродовж минулої доби, 20 травня, російські окупанти обстрілювали населені пункти на Сході та Півдні України. В інших регіонах все було порівняно спокійно.

Відносно спокійно ніч минула у більшості регіонів України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині.

Важливо Росія готується до контрнаступу ЗСУ та затяжного конфлікту на Півдні, – ISW

Ракетні удари по Одещині, обстріли Харківщини

В Одеській обласній військовій адміністрації повідомили, що вдень 20 травня російські окупанти завдали три ракетні удари по одному з районів області. Вже ввечері зафіксували приліт ще однієї ракети по об’єкту інфраструктури. Є певні пошкодження, але, на щастя, постраждалих немає. Інформацію про наслідки обстрілів ще уточнюють.

На Харківщині російські окупанти цинічно обстрілювали все підряд – за добу понад 20 постраждалих цивільних, серед них – дитина. Ворожі снаряди падали в Дергачах, Малій Данилівці, загалом в Чугуївському районі. Рятувальники гасили пожежі в приватних домівках.

Крім того, окупанти цинічно зруйнували Лозівський палац культури. Було семеро постраждалих, серед яких – 11 річна дитина.

Ввечері, приблизно о 20:30, російський снаряд потрапив в один з ринків міста. Там також сталася пожежа.

Складна ситуація на Луганщині та Донеччині

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, росіяни зараз зосередили усі сили на захоплення Луганщини. Ворожі обстріли не припиняються ні вдень, ні вночі.

Лише за минулу добу окупанти зруйнували в Луганській області близько 50 житлових будинків: в Лисичанську – 23, у Привіллі – 16, у Сєвєродонецьку – 5. Багато шкоди у Гірській та Попаснянській громадах – там постійно працює російська авіація, тому конкретну кількість руйнувань поки підрахувати складно.

Варто додати, що в Сєвєродонецьку загарбники обстріляли школу та в черговий раз – об’єднання "Азот". На останньому вже ліквідували пожежу. У Лисичанську ворожий снаряд потрапив у бункер з вугіллям на шахті – дані про загиблих та поранених уточнюють.

На Донеччині ситуація не легша: ворог веде активні обстріли по всій лінії фронту – від Мар’їнської до Лиманської громад. За 20 травня окупанти пошкодили 27 житлових будинків 8 об’єктів цивільної інфраструктури. Троє людей загинуло, четверо – поранені.

У Мар’їнській громаді росіяни обстріляли школу в Єлизаветівці. Красногорівка була під мінометним вогнем – зараз більша частина міста без електрики.

росіяни обстріляли школу в Єлизаветівці. Красногорівка була під мінометним вогнем – зараз більша частина міста без електрики. Росіяни знову гатили по Авдіївському коксохімічному заводу та житлових кварталах міста.

та житлових кварталах міста. На Світлодарському напрямку загарбники вдарили по лінії електропостачання до Новолуганського. Однак вже на вечір спеціалісти все відремонтували.

загарбники вдарили по лінії електропостачання до Новолуганського. Однак вже на вечір спеціалісти все відремонтували. В Торецькій громаді теж неспокійно: під вогнем були Нью-Йорк та Суха Балка.

На Півдні тривають бойові дії

Російські окупанти в черговий раз гатили по передмістю Миколаєва із реактивних систем залпового вогню "Смерч": ні руйнувань, ні постраждалих. Були також обстріли в Широківській громаді, але за межами населених пунктів. За попередніми даними, тут також ніхто не постраждав.

На Херсонщині зараз "спекотно": бойові дії не припиняться, зранку майже по всьому регіону місцеві мешканці чули вибухи, обстріли та звуки запуску ракет.

Багато тимчасово окупованих сіл зараз в складній гуманітарній ситуації: окупанти не дають виїхати та в’їхати на підконтрольну Україні територію. Вирватися дають лише в Крим. В Херсонській ОВА наголошують, що ситуація в області критична.

До теми – Дивіться відео про зміни планів окупантів на Донбасі