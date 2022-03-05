Миколаївська поліція поставила окупантів на коліна: промовисте фото
5 березня 2022 , 19:31Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "ТРУХА"
Окупанти намагаються взяти Миколаїв з різних боків, але місто тримається та не здається. ЗСУ, поліція, тероборона, місцева влада та звичайні громадяни роблять усе для того, щоб не дати ворогу прорватися.
В одному з місцевих телеграм-каналів опублікували фото з затриманням 4 "орків". Поліція буквально поставила окупантів на коліна.
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Поліція Миколаєва поставила окупантів на коліна
Миколаївська поліція поставила окупантів на коліна / Фото "ТРУХА"
Зауважимо, що о 19:00 у Миколаєві оголосили про повітряну тривогу. Пролітатимуть Ту-22 бомбардувальники.
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