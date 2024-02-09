У Миколаївській області після повітряної тривоги пошкоджені електромережі
Ввечері 9 лютого у Миколаївській області оголосили повітряну тривогу. Згодом стало відомо, що в регіоні пошкоджені електромережі.
Детальніше про це розповів глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він розповів про ситуацію у регіоні у своєму телеграмі.
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Минулося без руйнувань
Попередньо без руйнуваннь. Є пошкодження лінії електропередач. Відновимо швидко,
– написав він о 22:23.
Звернімо увагу, що повітряну тривогу на Миколаївщині оголосили о 21:34. Вона пов'язана з атакою дронами-камікадзе з акваторії Чорного моря. Закликаємо не ігнорувати попередження та перебувати в укриттях доти, поки не буде оголошення про відбій повітряної тривоги.
Станом на 22:45 повітряна тривога на Одещині, Миколаївщині та Харківщині. У кожному з регіонів зберігається загроза атаки дронами-камікадзе "Шахед". Будьте обережними та не покидайте безпечних місць до оголошення про те, що загроза атаки відсутня.
Зауважимо, що о 21:40 Повітряні сили ЗСУ попередили про рух дронів-камікадзе:
- з півдня в Одеській області, Біляївський район – вектор руху на Одесу із заходу;
- з Чорного моря заходить у Миколаївську область, курс північний;
- з акваторії Чорного моря, курс північний;
- з Чорного моря зайшов у Білгород-Дністровський район, курс північний.
О 22:04 Повітряні сили попердили мешканців Одеси про загрозу БпЛА з півночі та заходу, які летіли у напрямку міста.
О 22:31 від Повітряних сил надійшло повідомлення, що БпЛА з Чорного моря летять у напрямку Одеси.
А вже о 22:40 стало відомо, що БпЛА летять у Харківській області, Чугуївському районі, і що курсують вони на захід – Харків.
О 22:44 глава Харківської ОВА Олег Синєгубов звернувся до мешканців. Він закликав їх перебувати в укриттях, адже зафіксовані БпЛА. Через хвилину начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник зазначив, що ворожі дрони над Харковом. Відтак, закликавне покидати безпечних місць і не фільмувати роботу наших захисників.
Невдовзі у місті пролунали вибухи. Як зазначив міський голова Харкова Ігор Терехов, під удар потрапила цивільна інфраструктура.