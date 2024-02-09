У Миколаївській області після повітряної тривоги пошкоджені електромережі

Ввечері 9 лютого у Миколаївській області оголосили повітряну тривогу. Згодом стало відомо, що в регіоні пошкоджені електромережі.

Детальніше про це розповів глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він розповів про ситуацію у регіоні у своєму телеграмі.

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Минулося без руйнувань

Попередньо без руйнуваннь. Є пошкодження лінії електропередач. Відновимо швидко,

– написав він о 22:23.

Звернімо увагу, що повітряну тривогу на Миколаївщині оголосили о 21:34. Вона пов'язана з атакою дронами-камікадзе з акваторії Чорного моря. Закликаємо не ігнорувати попередження та перебувати в укриттях доти, поки не буде оголошення про відбій повітряної тривоги.

Станом на 22:45 повітряна тривога на Одещині, Миколаївщині та Харківщині. У кожному з регіонів зберігається загроза атаки дронами-камікадзе "Шахед". Будьте обережними та не покидайте безпечних місць до оголошення про те, що загроза атаки відсутня.

Зауважимо, що о 21:40 Повітряні сили ЗСУ попередили про рух дронів-камікадзе:

з півдня в Одеській області, Біляївський район – вектор руху на Одесу із заходу;

з Чорного моря заходить у Миколаївську область, курс північний;

з акваторії Чорного моря, курс північний;

з Чорного моря зайшов у Білгород-Дністровський район, курс північний.

О 22:04 Повітряні сили попердили мешканців Одеси про загрозу БпЛА з півночі та заходу, які летіли у напрямку міста.

О 22:31 від Повітряних сил надійшло повідомлення, що БпЛА з Чорного моря летять у напрямку Одеси.

А вже о 22:40 стало відомо, що БпЛА летять у Харківській області, Чугуївському районі, і що курсують вони на захід – Харків.

О 22:44 глава Харківської ОВА Олег Синєгубов звернувся до мешканців. Він закликав їх перебувати в укриттях, адже зафіксовані БпЛА. Через хвилину начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник зазначив, що ворожі дрони над Харковом. Відтак, закликавне покидати безпечних місць і не фільмувати роботу наших захисників.

Невдовзі у місті пролунали вибухи. Як зазначив міський голова Харкова Ігор Терехов, під удар потрапила цивільна інфраструктура.