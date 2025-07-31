У Миколаївській області двоє неповнолітніх побили 12-річного хлопця через особисту неприязнь і зафіксували відповідний момент на камеру.

Про інцидент стало відомо у четвер, 31 липня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління Національної поліції Миколаївської області.

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Що відомо про побиття дитини?

За даними правозахисників, у селі Арбузинка двоє підлітків 12 та 15 років побили 12-річного хлопчика. Про це правоохоронців повідомила матір постраждалої дитини. У поліції також знайшли відео з побиттям дитини.

Слідчі розпочали досудове розслідування за статтею про катування, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін до десяти років.

Поліцейські, відповідно до вимог чинного законодавства, нададуть правову оцінку діям кожного із фігурантів та приймуть відносно них подальші процесуальні рішення,

– ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно в одному з сіл Стрийського району Львівської області неповнолітні побили друга та виклали відео події в інтернет. Такі кадри правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж.