Миколаївську ОДА відреставрувати не вийде, – Сєнкевич про руйнування в межах міста
За 59 днів повномасштабної війни в Україні, Миколаїв зазнав збитків на понад 700 мільйонів гривень. Саме ця сума необхідна, аби відреставрувати пошкодженні об'єкти.
Про це у прямому ефірі телеканалу "МАРТ" розповів міський голова Миколаєва Олександра Сєнкевич, повідомляє 24 канал.
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Приблизна оцінка руйнувань у Миколаєві
За словами Сєнкевича, миколаївська влада активно проводить інспекцію міських руйнувань та пошкоджень
Якщо говорити про міську інфраструктуру, ми говоримо про збитки на 230 мільйонів гривень,
– розповів мер.
Зокрема, на реставрацію 47 закладів освіти знадобиться понад 20 мільйонів гривень, щоб відновити заклади охорони здоров'я – ще 9 мільйонів.
Сюди не входить сума, необхідна на відбудову зруйнованих об'єктів.
Наприклад, будівлю ОДА неможливо відреставрувати – її потрібно буде руйнувати та повністю перебудовувати,
– розповів Сєнкевич.
Окремо він підрахував цифри щодо житлової інфраструктури. За час війни у міську раду надійшло 672 звернень щодо допомоги на відновлення будинків. Це ще 180 мільйонів гривень.
Попри це Сєнкевич не втрачає оптимізму та наголошує, що Україна виграє війну і обов'язково відновить кожен об'єкт, який постраждав внаслідок обстрілів, а росіяни – виплачуватимуть репарації та працюватимуть на наших будовах.
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