Зеленський офіційно призначив нового главу Київської ОДА

Президент України підписав указ про призначення нового голови Київській обласної державної адміністрації. Ним став Микола Калашник.

24 березня на сайті президента Зеленського з'явився указ про відповідне призначення, передає 24 Канал.

Дивіться також Андрій Гнатов офіційно став начальником Генштабу ЗСУ: що про нього відомо

Калашник офіційно став главою КОДА

Зазначимо, що ще 11 березня Кабінет міністрів України погодив призначення Миколи Калашника головою Київської ОВА (ОДА). З 1 січня він виконував обов'язки очільника КОВА.

З 13 грудня 2024 року до 1 січня 2025 року Калашник обіймав посаду першого заступника голови обласної державної адміністрації.

Калашник працював першим заступником голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації у 2020 – 2024 роках, а також тимчасово виконував обов'язки голови цієї адміністрації.

Микола Калашник відреагував на указ Зеленського. Посадовець заявив, що для нього – "велика честь і водночас значна відповідальність — працювати на благо Київщини".

Чиновник запевнив, що у своїй роботі першочергово зосереджуватиме зусилля на забезпеченні обороноздатності регіону та підтримці ЗСУ.

Калашник перерахував свої завлання на новій посаді. "Серед пріоритетів – економічний розвиток, підтримка соціальної сфери, створення комфортних умов для кожного жителя, відновлення зруйнованої інфраструктури та залучення інвестицій", – розповів посадовець.