Затриманого на хабарі директора ринку в Києві відправили під варту

У четвер, 17 липня, стало відомо про затримання посадовиці КМДА та директора комунального столичного ринку при одержанні неправомірної вигоди у розмірі 25 тисяч доларів США. У суботу, 19 липня, суд відправив чоловіка під варту.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську міську прокуратуру. У ЗМІ назвали імена підозрюваних.

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У чому підозрюють директора ринку?

За клопотанням слідчих СБУ та прокурорів, Солом'янський районний суд Києва обрав директору одного зі столичних ринків запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу в розмірі 908 тисяч гривень.

Його та експосадовицю Управління туризму та промоцій КМДА підозрюють у вимаганні та отриманні грошей від підприємця, який орендує приміщення ринку під заклад громадського харчування.

Зверніть увагу! За даними джерел УП, йдеться про директора КП "Бессарабський ринок" Миколу Ковальчука та Марину Радову – фігурантку відео з "вечірки" в КМДА, на якому зафіксували, як чиновники в робочий час влаштовували застілля.

Нагадаємо, посадові особи державного центру тестування "допомагали" іноземним студентам-медикам складати кваліфікаційний іспит КРОК за 9000 доларів США. Пошуком "клієнтів" займався громадянин Індії, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Окрім того, правоохоронці встановлюють причетних до організації незаконної схеми службовців.