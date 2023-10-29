У Львівській області побили Тищенка: поліція відкрила справу
ЗМІ заявили, що у Львівській області напали на нардепа Миколу Тищенка. Поліція розпочала досудове розслідування.
У пресслужбі поліції 24 Каналу підтвердили, що на нардепа було скоєно напад. Наразі Тищенко ще не коментував ситуацію.
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У Брюховичах напали на Тищенка
Наразі нардеп Микола Тищенко перебуває у Львівській області. ЗМІ заявили, що ввечері 28 жовтня на Тищенка було скоєно напад і він написав заяву в поліцію.
За даними різних телеграм-каналів, у Брюховичах невідомий вдарив нардепа кулаком в шию і нібито погрожував його вбити.
Речниця обласного управління Національної поліції Світлана Добровольська підтвердила факт побиття нардепа. Вона повідомила, що за його заявою розпочато досудове розслідування за статтею 125 – умисне легке тілесне ушкодження. Наразі поліція встановлює всі обставини події.
За його заявою розпочато розслідування, встановлюємо обставини,
– сказала Світлана Добровольська.
Яке покарання загрожує нападнику
За умисне легке тілесне ушкодження передбачене покарання у штрафу в розмірі до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Окрім цього, суд може призначити нападнику громадські роботи на строк до 200 годин або ж навіть виправні роботи на строк до одного року.
Останні скандали з Миколою Тищенком
- Варто зазначити, що нардеп регулярно потрапляє у скандали. Після повномасштабного вторгнення його найбільше критикували через поїздки за кордон. Зокрема після поїздки до Таїланду наприкінці січня 2023 року його виключили з фракції "Слуга народу.
- На початку жовтня Тищенко побився з нардепом Олексієм Гончаренком у залі парламенту. Тищенко назвав Гончаренка "півнем з Одещини". Останній заявив, що Тищенко порвав йому штани й намагався забрати в нього телефон.
- Також Микола Тищенко був одним з тих, хто голосував проти відкриття е-декларацій. Українців обурив той факт, що у своїх соцмережах він заявляв кардинально протилежне, мовляв, йому нічого приховувати від суспільства.