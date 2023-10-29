У Львівській області побили Тищенка: поліція відкрила справу

ЗМІ заявили, що у Львівській області напали на нардепа Миколу Тищенка. Поліція розпочала досудове розслідування.

У пресслужбі поліції 24 Каналу підтвердили, що на нардепа було скоєно напад. Наразі Тищенко ще не коментував ситуацію.

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У Брюховичах напали на Тищенка

Наразі нардеп Микола Тищенко перебуває у Львівській області. ЗМІ заявили, що ввечері 28 жовтня на Тищенка було скоєно напад і він написав заяву в поліцію.

За даними різних телеграм-каналів, у Брюховичах невідомий вдарив нардепа кулаком в шию і нібито погрожував його вбити.

Речниця обласного управління Національної поліції Світлана Добровольська підтвердила факт побиття нардепа. Вона повідомила, що за його заявою розпочато досудове розслідування за статтею 125 – умисне легке тілесне ушкодження. Наразі поліція встановлює всі обставини події.

За його заявою розпочато розслідування, встановлюємо обставини,

– сказала Світлана Добровольська.

Яке покарання загрожує нападнику

За умисне легке тілесне ушкодження передбачене покарання у штрафу в розмірі до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Окрім цього, суд може призначити нападнику громадські роботи на строк до 200 годин або ж навіть виправні роботи на строк до одного року.

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