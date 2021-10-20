Патрульні склали протокол на водія мікроавтобуса за порушення ПДР. Аварія сталася вдень 19 жовтня. У поліції ще не опублікували офіційну інформацію щодо ДТП.
Зверніть увагу У Харкові водій легковика влетів у карету швидкої
Лише незначні ушкодження на авто
Аварія сталася в Індустріальному районі. У ЗМІ кажуть, що інформацію щодо аварії їм підтвердила поліція. ДТП сталася на Московському проспекті, 297.
Водій автомобіля ГАЗ не впорався з керуванням і врізався у швидку допомогу Peugeot. В результаті ДТП ніхто не постраждав. Прибулі на місце аварії поліцейські, склали щодо водія мікроавтобуса адміністративний протокол за статтею 124 "порушення правил дорожнього руху".
На фото видно, що автівки пошкодились несильно. На швидкій є незначні ушкодження на дверцятах, а в мікроавтобусі пошкоджений бампер.
У Харкові мікроавтобус врізався у швидку / Фото Патрульної поліції Харківщини
Останні ДТП із швидкою в Україні
- У Дніпропетровській області 16 жовтня швидка зіткнулась із маршруткою. У результаті ДТП автобус вилетів у кювет та перекинувся набік. Під час аварії постраждало 6 людей. За попередньою інформацією, у потерпілих легкі забої.
- 28 вересня в Києві легковик Hyundai влетів в авто швидкої. У результаті аварії ніхто не постраждав. Проте внаслідок зіткнення на дорозі утворився великий затор.
- У Житомирі 11 вересня в ДТП потрапила швидка та легковик. Внаслідок зіткнення загинула людина, яку везли до лікарні.