Патрульні склали протокол на водія мікроавтобуса за порушення ПДР. Аварія сталася вдень 19 жовтня. У поліції ще не опублікували офіційну інформацію щодо ДТП.

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Лише незначні ушкодження на авто

Аварія сталася в Індустріальному районі. У ЗМІ кажуть, що інформацію щодо аварії їм підтвердила поліція. ДТП сталася на Московському проспекті, 297.

Водій автомобіля ГАЗ не впорався з керуванням і врізався у швидку допомогу Peugeot. В результаті ДТП ніхто не постраждав. Прибулі на місце аварії поліцейські, склали щодо водія мікроавтобуса адміністративний протокол за статтею 124 "порушення правил дорожнього руху".

На фото видно, що автівки пошкодились несильно. На швидкій є незначні ушкодження на дверцятах, а в мікроавтобусі пошкоджений бампер.



У Харкові мікроавтобус врізався у швидку / Фото Патрульної поліції Харківщини

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