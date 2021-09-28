Мікроавтобус врізався у вантажівку: у ДТП на Миколаївщині загинули 4 людей
28 вересня 2021 , 01:07Читать новость на русском
Джерело:поліція Миколаївської області
У Миколаївській області в моторошну аварію потрапили мікроавтобус і 2 вантажівки. Це сталося поблизу села Широке.
На трасі Снігурівка – Калинівка ввечері 27 вересня близько 20 години Mercedes-Benz Sprinter із 10 пасажирами врізався в КАМАЗ.
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Аварія на трасі Снігурівка – Калинівка: подробиці
Розслідуванням обставин ДТП займається поліція. Наразі ж відомо таке:
- Аварія сталася 27 вересня десь о 19:55 на дорозі Снігурівка – Калинівка біля села Широке у Миколаївській області.
- Mercedes-Benz Sprinter зачепив на дорозі фуру DAF, як пишуть у "Новости-N", яка їхала зустрічною смугою.
- Після цього мікроавтобус вилетів на узбіччя і врізався у причеп вантажівки КАМАЗ, яка там просто стояла.
Водії фур не постраждали. А от з 11 людьми, які їхали в мікроавтобусі – біда:
- Загинули 4, серед яких 66-річний водій і 15-річний підліток.
- Інших 7 госпіталізували з травмами, 4 з яких – у реанімацію.
Аварія біля Широкого на Миколаївщині: дивіться фото НПУ та "Новости-N"
Тим часом правоохоронці просять усіх можливих свідків аварії звернутися до поліції. Особливо у випадку, якщо вони мають записи аварії біля Широкого з відеореєстраторів.
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