Мілан, Нью-Йорк, Краків: як обстріляний окупантами Чернігів підтримує світ
29 березня 2022 , 10:28Читать новость на русском
Джерело:Оперативне командування "Північ"
Окупанти продовжують атакувати Чернігів, але місто мужньо тримається. По всьому світу люди виходять на акції підтримки.
Мітинги відбулись у Мілані, Нью-Йорку, Чикаго, Кракові, Гельсінках, Мюнхені та інших іноземних містах.
До речі Українські воїни утримують Чернігів і стримують просування окупантів у напрямку Києва
Люди несли із собою плакати з написами "Чернігів залишається сильним", "Чернігів, ми з тобою", "Зупиніть війну", "Врятуйте Чернігів та Маріуполь".
Нагадаємо, від початку війни наші захисники утримують Чернігів та стримують просування росіян у сторону Києва.
Підтримка Чернігова по всьому світу / Фото "Суспільне Чернігів":