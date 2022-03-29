Мілан, Нью-Йорк, Краків: як обстріляний окупантами Чернігів підтримує світ

Окупанти продовжують атакувати Чернігів, але місто мужньо тримається. По всьому світу люди виходять на акції підтримки.

Мітинги відбулись у Мілані, Нью-Йорку, Чикаго, Кракові, Гельсінках, Мюнхені та інших іноземних містах.

До речі Українські воїни утримують Чернігів і стримують просування окупантів у напрямку Києва

Люди несли із собою плакати з написами "Чернігів залишається сильним", "Чернігів, ми з тобою", "Зупиніть війну", "Врятуйте Чернігів та Маріуполь".

Нагадаємо, від початку війни наші захисники утримують Чернігів та стримують просування росіян у сторону Києва.

Підтримка Чернігова по всьому світу / Фото "Суспільне Чернігів":