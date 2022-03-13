У Мілані пройшла масштабна акція на підтримку України: натхненні відео
13 березня 2022 , 20:50Читать новость на русском
Джерело:телеграм Труха
Мешканці Мілану вийшли на вулиці, щоб заявити про свою підтримку народу України, який бореться проти російських окупантів.
Тисячі мешканців Мілану сьогодні вийшли на вулиці, щоб заявити про підтримку українців. Участь у заході взяли як і українські громадяни, так й італійці.
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Прапори України у Мілані
Вулицями столиці світової моди пройшла хода, в якій взяли участь тисячі людей. В їхніх руках майоріли жовто-сині прапори та плакати зі словами підтримки України.
Акція на підтримку України у Мілані: відео
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