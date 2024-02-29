Президент Аргентини Мілей планує провести саміт, щоб підтримати Україну, – FT
Джерело:Financial Times
Хав'єр Мілей, новообраний президент Аргентини, відомий своєю підтримкою нашої держави. У його планах цього року організувати саміт, який вкотре засвідчить це.
Як зазначають у виданні, мовиться про "саміт підтримки Латинської Америки" для України. Його Хав'єр Мілей планує провести наприкінці 2024 року.
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Мілей підтримує Україну
У FT зазначають, що позиція Хав'єра Мілей щодо великої війни, розв'язаної Росією проти України, відрізняє його з-поміж інших лідерів регіону. Власне, більш нейтральну позицію у цьому питанні займають бразилець Луїс Інасіу Лула да Сілва та мексиканець Андрес Мануель Лопес Обрадор.
Натомість для президента Аргентини у пріоритеті союзи з тими "країнами, що захищають свободу". Зокрема, мовиться про Сполучені Штати, Ізраїль та Україну.
У виданні також зазначають, що Хав'єр Мілей виконав обіцянку, яку раніше дав Володимирові Зеленському. Мовиться про передачу Україні двох гелікоптерів Mi-171E, виготовлених у Росії.
Зеленський зустрічався з Мілеєм: про що вони говорили
- Володимир Зеленський 10 грудня 2023 року прибув з візитом до Аргентини. Він був присутнім на інавгурації Хав'єра Мілея. Також у нього була нагода поспілкуватися зі своїм новим колегою.
У період війни складно знайти час і пролетіти пів земної кулі. Але ми почули вас, ваші сигнали в парламенті й вашу особисту енергію щодо підтримки України, наших людей, які борються проти російської агресії,
– сказав Володимир Зеленський.
- Глава нашої держави також висловив переконання, що у наших країн може бути спільне потужне майбутнє. Він додав, що під час інавгурації відчув той рівень підтримки, який у Мілея є від аргентинського народу. І що чув, як вони скандували "Свобода, свобода, свобода". Зеленський наголосив, що це те, за що борються українці.
- Президент України своєму колезі також розповів про процес імплементації Української формули миру. А ще він запрошував його до участі у четвертій зустрічі радників із питань нацбезпеки та зовнішньої політики щодо реалізації Формули миру у січні 2024 року.
- До слова, уже 29 грудня 2023 року Хав'єр Мілей відмовився від того, щоб Аргентина приєдналася до організації БРІКС. На той момент до неї входили Росія, Китай, Індія, Бразилія та ПАР.