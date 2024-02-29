Президент Аргентини Мілей планує провести саміт, щоб підтримати Україну, – FT

Хав'єр Мілей, новообраний президент Аргентини, відомий своєю підтримкою нашої держави. У його планах цього року організувати саміт, який вкотре засвідчить це.

Як зазначають у виданні, мовиться про "саміт підтримки Латинської Америки" для України. Його Хав'єр Мілей планує провести наприкінці 2024 року.

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Мілей підтримує Україну

У FT зазначають, що позиція Хав'єра Мілей щодо великої війни, розв'язаної Росією проти України, відрізняє його з-поміж інших лідерів регіону. Власне, більш нейтральну позицію у цьому питанні займають бразилець Луїс Інасіу Лула да Сілва та мексиканець Андрес Мануель Лопес Обрадор.

Натомість для президента Аргентини у пріоритеті союзи з тими "країнами, що захищають свободу". Зокрема, мовиться про Сполучені Штати, Ізраїль та Україну.

У виданні також зазначають, що Хав'єр Мілей виконав обіцянку, яку раніше дав Володимирові Зеленському. Мовиться про передачу Україні двох гелікоптерів Mi-171E, виготовлених у Росії.

Зеленський зустрічався з Мілеєм: про що вони говорили

Володимир Зеленський 10 грудня 2023 року прибув з візитом до Аргентини. Він був присутнім на інавгурації Хав'єра Мілея. Також у нього була нагода поспілкуватися зі своїм новим колегою.

У період війни складно знайти час і пролетіти пів земної кулі. Але ми почули вас, ваші сигнали в парламенті й вашу особисту енергію щодо підтримки України, наших людей, які борються проти російської агресії,

– сказав Володимир Зеленський.