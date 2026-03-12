У Міністерстві оборони України розповіли, що відомо про цінність ракет Storm Shadow.

Дивіться також Після удару по заводу у Брянську: полковник запасу сказав, що буде з виробництвом ракет у Росії

Що відомо про зброю?

У Міноборони наголосили, що уражений українськими військовими російський завод є ключовим у виробництві "високоточного" озброєння для армії ворога.

Завод спеціалізується на дискретній напівпровідниковій техніці та інтегральних мікросхемах, які використовуються у сучасній зброї. Зокрема – у ракетах "Іскандер", дальність польоту яких становить до 500 кілометрів,

– додали у відомстві.

Тож нищівний удар ракетами Storm Shadow фактично знизив спроможності російських військ завдавати далекобійних ударів й тероризувати цивільне населення.

У Міноборони розповіли, що ракети французько-британського концерну створені для ураження добре укріплених стаціонарних об'єктів. Storm Shadow є високоточною далекобійною зброєю красу "повітря – земля".

Такі ракети запускаються з бойових літаків. У Повітряних силах України це Су-24М. Дальність польоту ракети сягає приблизно 300 кілометрів, а її бойова частина має вагу близько 450 кілограмів. Під час польоту ракета рухається на дуже малій висоті — близько 30–40 метрів над землею — зі швидкістю приблизно 1000 кілометрів на годину, що ускладнює її виявлення системами протиповітряної оборони.