Про це повідомили представники UV Military Cluster у коментарі "Мілітарному". За даними виробника, новий перехоплювач має максимальну швидкість 340 кілометрів на годину, може підійматися на 7 кілометрів і перебувати в повітрі до 15 хвилин.

"Скажений" отримав одразу кілька версій

У компанії UV Military Cluster розповідають, що від самого початку створювали не одну окрему модифікацію, а цілу лінійку перехоплювачів. Наразі вона налічує сім варіантів, які відрізняються оптикою, системами зв'язку та способом передачі відео.

Окремо розробники створили версію із системою донаведення, яка вже пройшла випробування. Саме такі борти першими передали на позиції в Одеській та Запорізькій областях.

Базові заявлені характеристики "Скаженого" передбачають максимальну швидкість до 340 кілометрів на годину, висоту польоту до 7 кілометрів, тривалість роботи до 15 хвилин та корисне навантаження до 500 грамів.

Водночас виробник прямо зазначає, що версію із донаведенням поки не розглядають як засіб боротьби з реактивними дронами. Причина практична: на Одещині, де перші такі перехоплювачі вже передали військовим, останнім часом фіксують застосування саме реактивних "Шахедів", які є складнішою ціллю для такого класу апаратів.

Цей нюанс особливо важливий на тлі того, як швидко розвивається напрям дронів-перехоплювачів. Мілітарі 24 раніше розповідав про P1-SUN, який українські військові вже використовували для знищення реактивних "Шахедів". Тобто виробникам доводиться одночасно створювати різні класи перехоплювачів, адже швидкість цілі дедалі сильніше впливає на вимоги до самого дрона.

Головна особливість "Скаженого" - конструкція

Зовні "Скажений" нагадує інші українські дрони-перехоплювачі, однак виробники окремо наголошують на його компонуванні. Акумулятор проходить крізь силову раму, завдяки чому центр мас розташований приблизно по центру конструкції.

За задумом розробників, це дозволяє дрону стабільніше поводитися в горизонтальному польоті, без характерного підняття носової частини, яке може виникати в подібних конструкціях.

У компанії UV Military Cluster вважають, що саме таке компонування позитивно впливає на керованість апарата. Водночас ці характеристики є оцінкою виробника, а незалежних даних про порівняльні випробування "Скаженого" з іншими перехоплювачами у відкритому доступі наразі немає.

"Скажений" хочуть зробити дистанційним

Ще один напрям розвитку перехоплювача пов'язаний із дистанційним керуванням. Виробник уже провів перші випробування системи, яка має дозволити оператору керувати дроном на великій відстані.

Подібна можливість важлива саме для перехоплювачів, оскільки оператору не обов'язково перебувати безпосередньо біля місця запуску. Водночас конкретні параметри дальності такого дистанційного керування UV Military Cluster поки не розкриває.

Розробники також створюють "Скажений" як модульну систему на запит Військово-морських сил. Нижню частину апарата можна замінити для встановлення іншої системи зв'язку, а передню - для зміни відеосистеми.

Такий підхід дозволяє використовувати одну базову платформу для різних завдань, не створюючи окремий дрон під кожну конфігурацію.

Перехоплювачі отримають і підрозділи на фронті

Перші "Скажені" вже передали військовим на Одещині та Запоріжжі, однак на цьому їхнє застосування не обмежиться. Виробник заявляє, що перехоплювачі також отримають підрозділи поблизу лінії бойового зіткнення.

Там їх планують використовувати проти розвідувальних та ударних безпілотників. Відповідно, "Скажений" має працювати не лише як спеціалізований засіб протидії далекобійним ударним дронам, а як універсальніший перехоплювач для різних типів повітряних цілей.

Мілітарі 24 також розповідав, що українські перехоплювачі вже можуть автономно збивати "Шахеди", коли після вибору цілі оператором система самостійно супроводжує та наводить дрон на ворожий безпілотник. На цьому тлі поява "Скаженого" із власною системою донаведення показує загальну тенденцію розвитку української протиповітряної оборони.

Виробник розраховує на великі обсяги

Ще до кодифікації UV Military Cluster заявляв про значні виробничі можливості "Скаженого". У серпні компанія говорила про потенційну потужність до 5000 перехоплювачів на місяць, хоча тоді модель лише виходила на ринок.

Тепер після кодифікації система отримала можливість офіційно постачатися для Сил оборони України. Окремо виробник повідомляє, що перехоплювачами вже зацікавилися іноземні замовники та компанія погоджує перший контракт.

Таким чином, "Скажений" проходить шлях від нової української розробки до повноцінної лінійки перехоплювачів із різними конфігураціями. Його нинішня версія із донаведенням не призначена для реактивних "Шахедів", однак сама поява такої системи в серійному сімействі показує, наскільки швидко українські виробники намагаються адаптувати дрони-перехоплювачі до нових умов повітряної війни.