Буває, ховаюся, плачу і хочу вернутись в Штати, – Милованов відверто про боротьбу з труднощами
Джерело:24 канал
Тимофій Милованов – успішний економіст. Однак і у нього, звісно, трапляються труднощі та невдачі, з якими не так легко впоратися. У такі моменти політик просто хоче "поплакати та все послати".
Про це радник голови Офісу Президента Милованов розповів у програмі "Перші особи" на 24 каналі. Він пояснив, що труднощі бувають у всіх.
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"Я, так як і більшість, буває, десь ховаюся, плачу. Буває, що хочу послати все й поїхати назад в Штати. Це регулярно буває", – зауважив Милованов.
За його словами, у цей момент потрібно знайти силу. Її економіст шукає в Київській школі економіки, а також в освіті й науці.Довідка. Тимофій Милованов почесний президент Київської школи економіки та професор Піттсбурзького університету. Він тривалий час жив у США, однак все ж повернувся в Україну.
Що "рятує" Милованова
Він дуже мотивується та радіє, коли бачить молодих перспективних людей. "Як би мене хто не любив чи не ненавидів, я коли бачу випуск студентів, молодих людей, які будуть успішними і, можливо, житимуть в кращій країні, ніж живу я – мене це заряджає", – пояснив економіст.
Я тоді розумію, що це недаремно,
– підсумував Милованов.
Його "заряджає" розуміння того, що ці випускники є кращими, добрішими, успішнішими, розумнішими.Повне інтерв'ю з Тимофієм Миловановим у програмі "Перші особи" на 24 каналі дивіться о 20:00 у вівторок, 27 липня.