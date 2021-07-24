Усі знають, що я можу послати, – Милованов про зовнішній тиск у політиці

Тимофій Милованов поєднує діяльність в економіці з політикою. Оскільки Київську школу економіки фінансують приватні особи, дехто з "донорів" спробував використати цей важіль для впливу на політика – і поплатився.

Про це в програмі "Перші особи" на 24 каналі розповів ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, почесний президент Київської школи економіки Тимофій Милованов. За його словами, з цією людиною він більше не розмовляє.

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Усі знають, що я можу послати. Від перших осіб – до останніх,

– наголосив Милованов.

З чого почався конфлікт

Політик зауважив, що один "дуже відомий реформатор" звернувся до нього з проханням організувати зустріч у певній поїздці. Коли ексміністр відмовив, людина з фінансами вдалася до погроз.

"Ця людина написала великого листа в Київську школу економіки, що вона не буде підтримувати (установу фінансово – 24 канал), поки я займаюся політикою, бо я її послав", – розповів Милованов.

На думку політика, якщо хтось із такою роботою не справляється, він повинен подати у відставку. Водночас Милованов порадив не позичати на власну справу великі суми в однієї людини, а брати гроші в багатьох людей потрохи. Це дозволить справитися із ймовірним зовнішнім політичним тиском та відмовитися від контактів з недобросовісною людиною.

Що відомо про Київську школу економіки

Повне інтерв'ю з Тимофієм Миловановим у програмі "Перші особи" на 24 каналі дивіться о 20:00 у вівторок, 27 липня.

Джерело: Вікіпедія

Київська школа економіки – це заклад вищої освіти. Його заснував Консорціум економічних досліджень 1996 року. Школа складається з 4 великих департаментів та 7 центрів, які спеціалізуються на економічній та бізнес-освіті, журналістиці та публічному управлінні. Серед відомих випускників школи: