Милуйтесь краєвидами дистанційно: рятувальники показали завірюху у Карпатах

У Карпатах 30 листопада вирує справжня зима. На горі Піп Іван місцями випало до пів метра снігу, а температура повітря опустилась до -12 градусів.

Рятувальники повідомляють, що вітер дме південно-західний із силою більше 10 метрів за секунду. Сніг продовжує падати з налипанням.

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У ДСНС також попереджають, що на таку погоду варто звернути увагу тим, хто любить зимові походи у гори. Такі погодні умови будуть тривати до 3 грудня включно.

"Найближчими днями милуймося зимовими краєвидами Івано-Франківщини дистанційно",

– радять рятувальники.

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Сніг в Карпатах

Як повідомляє у фейсбуці Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, зранку, 30 листопада, на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, видимість обмежена до 40 метрів.

Вітер південно-західній 8-10 метрів за секунду. На горі хуртовини, а температура повітря -12 градусів.

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