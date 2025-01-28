Мільярд через несплату копійчаних внесків: суд Лондона розшифрував таємну схему Боголюбова

Колишній власник "ПриватБанку" та партнер Ігоря Коломойського Геннадій Боголюбов не заплатив дрібні реєстраційні внески за компанії на Британських Віргінських островах (БВО). У результаті компанії, з активами на суму близько 1 мільярда доларів, були виключені з реєстрів.

На перший погляд, ситуація виглядає, як жадібність, чи недбалість з боку Боголюбова. Та насправді мова йде про те, що у втікача-Боголюбова з його партнером-арештантом існує хитра стратегія.

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Що відомо несплату внесків Боголюбовим

Виключення згаданих компаній з реєстрів наразі не дозволяє ПриватБанку стягнути ці активи у якості боргу. Зате відкриває перспективи для Боголюбова-Коломойського через певний час повернути собі контроль над ними.

Наразі Високий суд Лондона зобов’язав Боголюбова відновити діяльність цих компаній та офіційно про це відзвітуватися.

Високий суд Лондона зобов'язав колишнього власника ПриватБанку відновити діяльність 21 ліквідованої компанії та прозвітувати про це. Як пише у своєму матеріалі NV, справа стосується діяльності компаній з активами понад 1 млрд доларів, на які раніше було накладено всесвітній арешт за рішенням суду.

"Ці юрособи, йдеться в рішенні суду, володіли активами на суму близько $1 млрд. Але тепер їх виключили з реєстрів і це блокує доступ до їхньої власності. Самі активи тепер мають належати уряду Британських Віргінських Островів, хоча вони заблоковані за ініціативи ПриватБанку", — пише NV.

Причиною втрати коштів стала несплата Боголюбовим незначних реєстраційних внесків за ці компанії (мова зазвичай іде про внесок у розмірі всього лише у кілька сотень доларів на рік, — ред.), якими олігарх володів разом зі своїм давнім партнером Ігорем Коломойським.

З матеріалів судової справи відомо, що Боголюбов не попереджав ПриватБанку про проблеми із оплатою. Представники Боголюбова намагалися пояснити ситуацію, начебто, відсутністю контролю над агентами та неможливістю запобігти ліквідації. Так, партнером Боголюбова у згаданих бізнесах на паритетних засадах виступає Ігор Коломойський, який нині перебуває в київському СІЗО та не платить внески.

Проте суд не взяв до уваги ці аргументи. За словами судді, бізнесмен мав можливість уникнути ліквідації компаній, а потім вимагати від свого партнера компенсацію витрат.

Адвокат банку Роберт Андерсон з Blackstone Chambers зазначив, що твердження Боголюбова про необізнаність щодо можливого шахрайства не може бути правдою. За його словами, обидва бізнесмени працювали разом протягом десятиліть. Тому суд вважає, що Боголюбов мав можливість уникнути виключення компаній з реєстрів.

"Є певні докази, що в попередніх випадках пан Боголюбов погоджувався сплачувати 100% реєстраційних зборів для компаній, у яких він має лише 50% акцій", — пише NV.

Під час розгляду справи у Лондоні свідчення надавали представники ПриватБанку, чинні та колишні члени правління НБУ, експерти з українського та кіпрського права, фахівці з оцінки активів та судової бухгалтерії.

Відтак, суд визнав, що заходи щодо відновлення діяльності компаній є необхідними для захисту активів, на які поширюється судовий наказ про заморожування, виданий ще у 2017 році.

Навіщо Боголюбову виключення компаній з реєстрів БВО

Для розуміння, навіщо Боголюбову-Коломойському потрібна була ліквідація згаданих 21 компанії, потрібно враховувати досить хитру і навмисне заплутану організацію їх бізнесу. Справа в тому, що саме до згаданих компаній, зареєстрованих на Британських Віргінських островах, вели ниточки власності цілої низки, так би мовити, "публічних" підприємств. Ланцюжок власності зазвичай виглядає наступним чином: "українська фірма" — "кіпрський офшор" — "акціонер у БВО чи Белізі".

І тут варто нагадати, що ще у грудні 2017 року Високий суд Лондона видав за позовом ПриватБанку наказ про всесвітній арешт активів колишніх власників банку Коломойського та Боголюбова та пов'язаних компаній на суму 2,6 мільярда доларів. З урахуванням щоденних відсотків у розмірі 500 тисяч доларів загальна сума наразі сягає 4,2 мільярда.

ПриватБанку вважає, що ці кошти мають належати йому (всього сума претензій держбанку до колишніх власників складає близько 10 млрд доларів, — ред.), і судиться за контроль над компаніями, де вони закумульовані. Своєю чергою Боголюбов-Коломойський активно цьому протистоять, у різні способи намагаючись зберегти власний контроль.

На сьогодні триває низка судів у різних юрисдикціях, як, наприклад, суд в Україні щодо власності на портом "Боріваж", який Коломойський-Боголюбов, схоже, намагаються вивести на свого колишнього партнера Сергія Тигіпка шляхом купівлі останнім кредитної заборгованості компанії. А одночасно намагаються переписати "Боріваж" на підконтрольну їм фірму через незначні іпотечні борги.

А от інший напрямок – це навмисна "заморозка" активів, яку ми і спостерігаємо у випадку з виключенням з реєстрів 21 фірми, зареєстрованої в БВО.

З матеріалів суду наразі відомо, що 35 з 36 компаній, пов'язаних із Боголюбовим, (у тому числі і 21 фірма на Британських Віргінських островах, яких стосується вже згадане судове рішення), були виключені з реєстрів. Це по суті означає, що на активи цих компаній неможливо накласти будь-яке стягнення. А отже ПриватБанк, який розраховував за рахунок цих компаній стягнути з Боголюбова та Коломойського кошти, втратив таку можливість

Можна запитати, а навіщо це Боголюбову, адже у такому випадку і він втрачає доступ до цих активів? Ось тут і ховається секрет. Справа в тому, що завдяки цікавим особливостям законодавства Британських Віргінських островів власники компаній мають повне право поновити їх діяльність навіть після виключення з реєстрів. Простіше кажучи, Боголюбов, за бажання, через 10 років може спокійно відновити контроль над цими фірмами.

Відтак демонстративна несплата реєстраційних внесків з боку Боголюбова, є нічим іншим, як спробою приховати 1 млрд доларів і заблокувати ПриватБанку стягнути заборгованість.

Втім, судячи з рішення Високого суду Лондона, згадана схема для нього виявилася досить прозорою. А його рішення зобов’язати Боголюбова відновити контроль над компаніями і надати про це звіт — дає всі підстави говорити, що Боголюбову з Коломойським не вдасться приховати гроші в британському офшорі. Якби ще й Українська Феміда була настільки ж послідовною і розсудливою у своїх рішеннях…

Нагадаємо, після виявлення фактів численних зловживань у ПриватБанку, його було у 2016 році націоналізовано. Після цього вже державним банком було ініційовано судові позови, щодо повернення активів, виведених колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовом. ПриватБанк вирішив вивести судовий розгляд з України в закордонну юрисдикцію та звернувся з позовом проти колишніх власників до Високого суду Англії (цікаво, що однією з формальних підстав став британський паспорт Боголюбова).

9 грудня 2017 року "ПриватБанк" повідомив, що Високий суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського, Боголюбова, та шістьох їхніх компаній. "Шляхом цього судового процесу "ПриватБанк" планує повернути кошти, сума яких, разом з процентами, складає понад 2,5 млрд. дол. США", – йшлося, зокрема, у повідомленні.

Відомо також, що суд обмежив Боголюбову та Коломойському витрати, встановивши тижневу "стелю" у розмірі 20 тисяч фунтів. Більше – лише за погодженням з "ПриватБанком".

Наразі Ігор Коломойський перебуває у київському СІЗО за підозрою у легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом, та у справі про підбурювання до замаху на вбивство. Суд подовжив його арешт до 9 лютого.

Його партнер Боголюбов утік з України у липні 2024 року за чужими документами. Його дружину після цього позбавили можливості обійняти важливу дипломатичну посаду в Австрії, а самому Боголюбову ДБР оголосило підозру у незаконному перетині кордону.