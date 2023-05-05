Мільярд євро на боєприпаси для ЗСУ: ЄС ухвалив історичне рішення
5 травня 2023, 19:04Читать новость на русском
Джерело:European Council
У ЄС остаточно схвалила виділення 1 мільярда євро на боєприпаси для України. Гроші спрямують виробникам у ЄС і Норвегії.
Євросоюз підтримує Україну у її боротбі за свою свободу. Відповідне рішення ухвалили у межах ініціативи із забезпечення України артилерійськими боєприпасами.
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У заяві мовиться, що таке рішення сприятиме захисту суверенітету та територіальної цілісності України від російських окупантів.
Гроші виділять на:
- артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів;
- ракети (за запитом).