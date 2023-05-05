Мільярд євро на боєприпаси для ЗСУ: ЄС ухвалив історичне рішення

5 травня 2023, 19:04
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Джерело:

European Council

У ЄС остаточно схвалила виділення 1 мільярда євро на боєприпаси для України. Гроші спрямують виробникам у ЄС і Норвегії.

Євросоюз підтримує Україну у її боротбі за свою свободу. Відповідне рішення ухвалили у межах ініціативи із забезпечення України артилерійськими боєприпасами.

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У заяві мовиться, що таке рішення сприятиме захисту суверенітету та територіальної цілісності України від російських окупантів.

Гроші виділять на:

  • артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів;
  • ракети (за запитом).

 

 

 
Автор: Мар'яна Бекало