Мільйон боєприпасів для України: єврокомісар розповів, як ЄС може встигнути до весни

Євросоюз ще може встигнути виготовити для України один мільйон обіцяних боєприпасів. Таку думку висловив єврокомісар із питань внутрішньої торгівлі та послуг.

Тьєррі Бретон переконаний, що ЄС ще може досягти мети щодо виробництва 1 мільйона артилерійських снарядів до весни 2024 року, які потім можна буде передати Україні.

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"Ми будемо дотримуватися наших зобов'язань"

Я хочу сказати вам сьогодні тут, що ми будемо дотримуватися наших зобов'язань,

– заявив єврокомісар.

Бретон зазначив, що для досягнення цієї мети необхідно скоротити експорт до країн, що не входять до ЄС. Окрім того, потрібна впевненість, що уряди країн-членів чинять тиск на свою збройову промисловість, аби наростити виробництво.

"Ми лише Європейська комісія", – попередив він, водночас підкреслив, що "абсолютно" можливо досягти мільйонної мети до березня або квітня.

Посадовець переконаний, що ЄС може бути на одному рівні з Росією щодо виробництва зброї упродовж 18 місяців – двох років. Також заявив, що для Євросоюзу надзвичайно важливо мати такий же потенціал.

Politico зазначило, що єврокомісар розкритикував офіційних осіб за їхні сумніви у цілях блоку щодо боєприпасів.

Мені неприємно, коли я бачу, як деякі міністри оборони кажуть, що ми не зможемо забезпечити це. Це не та інформація, яку ви надаєте, коли на вашому континенті йде війна,

– заявив Бретон.

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Зверніть увагу! Євросоюз навесні 2023-го пообіцяв надати нашій державі мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року. Однак, постачання затримуються.

У листопаді голова Євроради заявляв, партнери виконають обіцянку поставити Києву мільйон боєприпасів. Втім, це забере трохи більше часу, ніж хотілося б, підкреслив Шарль Мішель.