Мільйони та швейцарський годинник: "слуга" Аллахвердієва задекларувала подарунки

16 вересня 2021 , 18:14
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Джерело:

Єдиний державний реєстр декларацій

Ірина Аллахвердієва внесла зміни у декларацію. Зокрема там з'явились два коштовні подарунки – понад 5 мільйонів гривень і швейцарський годинник.

Народна депутатка від "Слуги народу" внесла зміни у декларацію 4 вересня. Також вона вказала, який чоловік їй подарував це все. 

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Аллахвердієва задекларувала швейцарський годинник та мільйони

Нардепка у "повідомленні про суттєві зміни в майновому стані" вказала:

  • грошовий подарунок у вигляді 5,37 мільйонів гривень;
  • наручний годинник, модель Defy Midnight швейцарського виробника розкішних годинників Zenith.

Подарунки Аллахвердієва отримала 1 вересня від чоловіка на ім'я Валерій Володимирович Сурін. До речі, цілком ймовірно, що це батько нардепки. Адже її ім'я – Ірина Валеріївна Аллахвердієва. Окрім того, у декларації за 2020 рік вона вказала, що на 50% володіє квартирою в Миколаєві, а інша частина належить Вікторії Валеріївній Суріній. Ймовірно, це її рідна сестра. 

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Автор: Діана Квасневська