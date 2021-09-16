Мільйони та швейцарський годинник: "слуга" Аллахвердієва задекларувала подарунки
Джерело:Єдиний державний реєстр декларацій
Ірина Аллахвердієва внесла зміни у декларацію. Зокрема там з'явились два коштовні подарунки – понад 5 мільйонів гривень і швейцарський годинник.
Народна депутатка від "Слуги народу" внесла зміни у декларацію 4 вересня. Також вона вказала, який чоловік їй подарував це все.
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Аллахвердієва задекларувала швейцарський годинник та мільйони
Нардепка у "повідомленні про суттєві зміни в майновому стані" вказала:
- грошовий подарунок у вигляді 5,37 мільйонів гривень;
- наручний годинник, модель Defy Midnight швейцарського виробника розкішних годинників Zenith.
Подарунки Аллахвердієва отримала 1 вересня від чоловіка на ім'я Валерій Володимирович Сурін. До речі, цілком ймовірно, що це батько нардепки. Адже її ім'я – Ірина Валеріївна Аллахвердієва. Окрім того, у декларації за 2020 рік вона вказала, що на 50% володіє квартирою в Миколаєві, а інша частина належить Вікторії Валеріївній Суріній. Ймовірно, це її рідна сестра.
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