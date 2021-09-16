Мільйони та швейцарський годинник: "слуга" Аллахвердієва задекларувала подарунки

Ірина Аллахвердієва внесла зміни у декларацію. Зокрема там з'явились два коштовні подарунки – понад 5 мільйонів гривень і швейцарський годинник.

Народна депутатка від "Слуги народу" внесла зміни у декларацію 4 вересня. Також вона вказала, який чоловік їй подарував це все.

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Аллахвердієва задекларувала швейцарський годинник та мільйони

Нардепка у "повідомленні про суттєві зміни в майновому стані" вказала:

грошовий подарунок у вигляді 5,37 мільйонів гривень;

наручний годинник, модель Defy Midnight швейцарського виробника розкішних годинників Zenith.

Подарунки Аллахвердієва отримала 1 вересня від чоловіка на ім'я Валерій Володимирович Сурін. До речі, цілком ймовірно, що це батько нардепки. Адже її ім'я – Ірина Валеріївна Аллахвердієва. Окрім того, у декларації за 2020 рік вона вказала, що на 50% володіє квартирою в Миколаєві, а інша частина належить Вікторії Валеріївній Суріній. Ймовірно, це її рідна сестра.

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