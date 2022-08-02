Мільйонна ботоферма поширювала фейки про конфлікт ОП із Залужним: причетна "Євросолідарність"

СБУ ліквідувала мільйонну ботоферму. Вона розхитувала ситуацію в Україні на замовлення однієї з політсил. Поширювали фейки про Залужного, першу леді та ОП.

Зловмисники поширювали через інтернет дезінформацію. Зокрема, про вище військово-політичне керівництво країни. За словами джерел 24 каналу в СБУ, до справи причетна "Євросолідарність.

Читайте також В Україні діяла мережа таємних агентів: розслідування Reuters, як росії вдалося захопити ЧАЕС

Розганяли фейки про конфлікт Залужного з ОП

Нещодавно учасники ботоферми розганяли контент про нібито конфлікт між керівництвом Офісу Президента і Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Крім того, проводили кампанію з дискредитації першої леді Олени Зеленської.



Ділки залучили понад 1 мільйон власних ботів, а також численні групи в соцмережах з аудиторією майже 400 тисяч користувачів.

російський слід

Пропагандистські "потужності" ботоферми використовували і представники російських спецслужб. Через ботів вони поширювали фейки щодо ситуації з фронту та проводили інші інформаційні диверсії.

Керівником злочинної групи теж виявився громадянин росії. Він жив у Києві і позиціонував себе як "політичний експерт". Слідство встановило, що він організував інформаційно-підривну діяльність на замовлення однієї з українських політсил.

росіянин весь час комунікував з чинним народним депутатом, який входить до близького оточення колишнього керівництва нашої держави. Правоохоронці встановили, російський "політтехнолог" створив спеціальне програмне забезпечення. Таким чином можна було керувати великою кількістю анонімних акаунтів в популярних соцмережах.

Де діяли зловмисники

Щоб приховати свою діяльність, зловмисники облаштували відповідне обладнання у різних містах: Києві, Харкові та Вінниці.

"Куратор" неодноразово оприлюднював деструктивну пропаганду від свого імені. "експерт" сам виступав на підконтрольних медіаресурсах.

Правоохоронці провели обшуки за місцями перебування організаторів злочину. Вони вилучили:

апаратно-програмний комплекс,

5 тисяч сім-карт

200 "Proxy"-серверів для підміни ІР-адрес та уникнення блокування відповідних інтернет-ресурсів.

Відкрили справу

Правоохоронці почали кримінальне провадження стосовно несанкціонованого втручання в роботу інформаційних електронних комунікаційних. Тривають слідчо-оперативні. Організаторів ботоферми хочуть притягнути до відповідальності.

Виконувач обов'язків голови Служби безпеки Василь Малюк додав, що український народ має не піддаватися впливу проросійських маніпуляторів. Ботоферми, псевдоексперти, інформаційно-психологічні операції – це арсенал ворога.

Може зацікавити – СБУ викрила важливі документи орків про "референдуми": відео