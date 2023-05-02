У Minecraft відбуваються страшні речі: як в Росії ходили на віртуальний мітинг Жиріновського
Росіяни влаштували черговий "шабаш". Тепер віртуальний. У Minecraft створили 200-метровий пам'ятник покійному Владіміру Жиріновському і влаштували мітинг. Це не перші дивні речі, які відбувалися в країні-агресорці.
Про них в ефірі 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він пригадав, як підлітки підірвали будівлю ФСБ і як в Білорусі шукали викрадений віртуальний танк.
Дивіться також Реінкарнація Жириновського, – Фейгін розповів про перспективи партії Пригожина
Шукали віртуальні танки
У Росії в Minecraft відбуваються дуже страшні справи, іронічно відзначив Шейтельман. Так, декілька років тому підлітки "підірвали" віртуальну будівлю ФСБ, а вреальному житті їх заарештували правоохоронці і навіть дали не умовні терміни.
"Мені це нагадує історію про викрадений танк, коли починалися ці ігри "танки-онлайн" у 2010-х роках і в Білорусі ще не розібралися з ними. Тоді один гравець подав скаргу, що його танк викрали, а білоруська міліція відкрила кримінальну справу і розшукувала винуватця. Ну бо викрадення транспортного засобу, у них є стаття, все було офіційно", – розповів політтехнолог.
Михайло Шейтельман про дивні речі у Росії: дивитись відео
Добре продумана акція
А щодо "шабашу" біля віртуального пам'ятника Жиріновському, то це добре продумана акція, відзначив спікер. Особливо на фоні повідомлень про ШІ на базі інтелекту Жирівновського, який планують розробити в Росії.
Тобто це нейромережа, якій "згодують" всі виступи Жиріновського, вона буде говорити, як Жиріновський і візьме участь у виборах,
– відзначив він.
Зазначимо, Minecraft – відеогра, яка показує тривимірний згенерований світ з кубічних блоків, що можна виокристовувати на свій розсуд. Гра не ставить якихось конкретних цілей, а пропонує можливість досліджувати світ. Гравці можуть побудувати будь-які об'єкти за допомогою блоків, які спочатку треба зібрати.
Жиріновський у Minecraft: що відомо
- 1 травня російські так звані ЗМІ повідомили про "акцію" для прихильників покійного лідера ЛДПР Владіміра Жиріновського у Minecraft. Там створили 200-метровий пам'ятник російському діячу. Дехто з користувачів засмутився, що той зовсім не схожий на оригінал та звинуватив у недосконалості сучасні цифрові технології.
- Пропагандисти також додали, що "захід" відвідало 12 тисяч користувачів з усього світу, але сервер не витримав через так званий наплив ботів. Щоправда самі росіяни не дуже добре оцінили це дійство.
- Раніше повідомлялося, в Росії хочуть створити так звану нейромережу "Жиріновський". Пропагандисти заявили, що для цього оцифрують понад 18 тисяч годин інтерв'ю та виступів політика за 30 років. Все для "просвітницької мети" для молоді.
- Нагадаємо Владімір Жиріновський помер у квітні 2022 року у віці 75 років – саме тоді було офіційне повідомлення від представників Держдуми. Він довго хворів на коронавірус та був у комі. Спочатку про смерть лідера ЛДПР повідомляли ще 25 березня, але потім це спростували.