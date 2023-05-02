У Minecraft відбуваються страшні речі: як в Росії ходили на віртуальний мітинг Жиріновського

Росіяни влаштували черговий "шабаш". Тепер віртуальний. У Minecraft створили 200-метровий пам'ятник покійному Владіміру Жиріновському і влаштували мітинг. Це не перші дивні речі, які відбувалися в країні-агресорці.

Про них в ефірі 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він пригадав, як підлітки підірвали будівлю ФСБ і як в Білорусі шукали викрадений віртуальний танк.

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Шукали віртуальні танки

У Росії в Minecraft відбуваються дуже страшні справи, іронічно відзначив Шейтельман. Так, декілька років тому підлітки "підірвали" віртуальну будівлю ФСБ, а вреальному житті їх заарештували правоохоронці і навіть дали не умовні терміни.

"Мені це нагадує історію про викрадений танк, коли починалися ці ігри "танки-онлайн" у 2010-х роках і в Білорусі ще не розібралися з ними. Тоді один гравець подав скаргу, що його танк викрали, а білоруська міліція відкрила кримінальну справу і розшукувала винуватця. Ну бо викрадення транспортного засобу, у них є стаття, все було офіційно", – розповів політтехнолог.

Михайло Шейтельман про дивні речі у Росії: дивитись відео

Добре продумана акція

А щодо "шабашу" біля віртуального пам'ятника Жиріновському, то це добре продумана акція, відзначив спікер. Особливо на фоні повідомлень про ШІ на базі інтелекту Жирівновського, який планують розробити в Росії.

Тобто це нейромережа, якій "згодують" всі виступи Жиріновського, вона буде говорити, як Жиріновський і візьме участь у виборах,

– відзначив він.

Зазначимо, Minecraft – відеогра, яка показує тривимірний згенерований світ з кубічних блоків, що можна виокристовувати на свій розсуд. Гра не ставить якихось конкретних цілей, а пропонує можливість досліджувати світ. Гравці можуть побудувати будь-які об'єкти за допомогою блоків, які спочатку треба зібрати.

Жиріновський у Minecraft: що відомо