Мінекономіки України отримає 300 мільйонів євро кредиту

Мінекономіки України отримає від Франції кредит для фінансування державного бюджету. Сума становить 300 мільйонів євро.

Відповідну інформацію оприлюднив 29 березня міністр економіки Сергій Марченко. Повернути кошти можна за понад 10 років.

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Франція надала Україні кредит

Підписав угоду з Французьким агентством розвитку. Як результат, отримаємо від Франції 300 мільйонів євро пільгових кредитних коштів, з періодом погашення кредиту у 15 років,

– повідомив Марченко.

Додав, що всю суму використають, щоб фінансувати держбюджету.

"Я надзвичайно вдячний нашим французьким колегам за оперативне рішення", – розповів міністр економіки.

Сергій Марченко пояснив, що ці гроші є дуже важливими, щоб підтримати стабільність фінансової системи в умовах війни, яку Росія почала проти України.

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