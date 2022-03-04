Міненерго звернулося з проханням до США закрити зону польотів над Україною
Джерело:Герман Галущенко
Російські війська обстрілюють ЗАЕС з повітря та танків. На станції пожежа і це може бути найбільшою катастрофою за весь час існування людства.
Пожежників окупанти не пускають на територію об'єкта. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час телефонної розмови з американською колегою Дженніфер Ґренголм.
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Я звернувся з проханням не допустити ядерну катастрофу і закрити зону польотів над Україною,
– зазначив посадовець.
До слова, Володимир Зеленський вже обговорив наслідки обстрілів ЗАЕС із з Олафом Шольцом, Анджеєм Дудою, Джо Байденом, з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі та Борисом Джонсоном.
Своєю чергою Дмитро Кулеба закликав росіян негайно припинити обстрілювати Запорізьку АЕС. За його словами, якщо енергоблок вибухне, то буде у 10 разів масштабніше за Чорнобиль.
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