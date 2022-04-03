Міни в Чорному морі несуть серйозний ризик для судноплавства, – Велика Британія

У Великій Британії заявили, що російські військово-морські сили продовжують віддалену блокаду українського узбережжя. Так вони перешкоджають доставленню в Україну вантажу через море.

Росія зберігає спроможність здійснити десантну посадку. Однак ця операція щодня стає все більше ризикованою.

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Все тому, що в українського війська був час підготуватися.

Міни в морі становлять серйозний ризик для морської діяльності. Оскільки походження таких мін залишається неясним і спірним, їх наявність майже напевно пов'язана з діяльністю російських військово-морських сил у цьому районі,

– наголосили у відомстві.

Там додали, що це демонструє, як вторгнення Росії в Україну впливає на нейтральні та цивільні інтереси.

Що відомо про заміноване море

За словами речника Одеської ОВА Сергія Братчука, Чорним морем дрейфують міни, які Росія вкрала в української армії у Севастополі у 2014 році. Тепер Кремль нахабно бреше, що близько 450 боєприпасів у морі порозкидала Україна.

Наразі відомо про знищення 3 мін: двох позбулася Туреччина, а однієї – Румунія.

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