Чернишов пояснив, чому міністерство національної єдності назвали саме так

Взимку 2024 року в Україні з'явилося міністерство національної єдності. Міністр Олексій Чернишов зазначив, що таку назву обрали, бо він не хотів, аби сприйняття структури було скорочено до питання повернення українців.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Для чого потрібне міністерство національної єдності

Олексій Чернишов зазначив, що якби міністерство національної єдності займалося виключно поверненням українців, на його думку, було б достатньо створити українську агенцію з цього питання

Але мова йде про наступне – так чи інакше, ми маємо утворити українську ідентичність. Сьогодні українці – це нація з близько 60 мільйонів людей по світу – включно з Україною і іншими країнами, якщо включати етнічних українців, діаспору, мігрантів всіх хвиль,

– зазначив він.

Водночас Чернишов висловився про жартівливі скорочення міністерства. На його думку, кожен так чи інакше це вимірює по собі, і жартує, як він вважає за потрібне.

"Нехай будуть жарти, в цьому немає проблем – головне, щоб ми рухались впевнено до національної єдності", – вказав він.

До речі, за оцінками міністерства єдності, після завершення війни 30% українців "серйозно розглянуть повернення додому" впродовж пів року. Ще приблизно 25 – 30% вирішили залишитися за кордоном. За словами Чернишова, саме за решту 40% і веде боротьбу міністерство.