ЗМІ повідомили, що Абрамовський написав заяву про відставку: міністр спростував

ЗМІ написали, що міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Роман Абрамовський написав заяву про відставку. Сам урядовець це спростував.

Інформація про ймовірну відставку посадовця з'явилася 4 жовтня у телеграм-каналі "Апостроф". Втім, у коментарі 24 каналу Абрамовський запевнив, що ніякої заяви він не писав.

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Поширена у ЗМІ заява – фейкова

Міністр пояснив, що документ, який з'явився у ЗМІ, це компіляція двох документів. "З одного – текст, з іншого – дата. Так, там моя рука, але це різні документи", – уточнив він.



Поширена у ЗМІ заява виявилася фейком / Фото з телеграму "Апостроф"

Звідки могли взяти текст для фейку

У серпні 2019 року низка ЗМІ, посилаючись на Офіс Президента, повідомила про нібито відставку Андрія Богдана. Втім, Зеленський заявив, що він такий документ не підписував. Водночас глава держави пояснив, що усі члени його команди написали такі заяви. Мовляв, якщо не справлятимуться із роботою, то він одразу їх підпише й вони підуть у відставку.

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