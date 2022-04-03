Міністр економіки Словаччини заявив про готовність оплачувати поставки газу у рублях

Росія вимагає платити за газ рублями. На такий ультитатим погодився Міністр економіки Словаччини Ріхард Сулік.

Сулік заявив, що Словаччина не може повністю відмовитися від російського газу. Він визнав, що цю "занадто прагматичну позицію" може критикувати уряд.

До теми Словаччина висилає одразу 35 російських дипломатів: їхні дії суперечать Віденській конвенції

"Щоб не відмовлятися від газу, ми будемо платити російською валютою, якщо не домовимося про інше", – сказав Сулік.

Німеччина не платитиме рублями

Росіяни вирішили шантажувати Європу й змусити платити за газ рублями. Окупанти хочуть помститися так званим недружнім до них країнам. Таку вимогу зокрема відкинув уряд Німеччини.

Згодом, 31 березня Володимир Путін ухвалив указ, що компанії з "недружніх країн" мають відкривати рахунки у Газпромбанку та оплачувати у доларах чи євро. Згодом банк переводитиме все в рублі й передаватиме Газпрому.

Зауважте – кого росіяни вважають ворогами: дивіться відео