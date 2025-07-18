Кандидатів багато: Свириденко розповіла, чому досі не обрали нового міністра культури

Нова прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко ще не обрала кандидата на посаду міністра кульутри та інформаційної політики. Вона зазначає, що це відомство можуть розділити та відокремити культуру від стратегічних комунікацій та інформаційної політики.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова Юлії Свириденко під час зустрічі з журналістами, яку цитує Суспільне.

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Чи є кандидат на посаду міністра культури?

Юлія Свириденко зазначила, що призначення глави міністерства культури викликало багато дискусій під час формування нового уряду. І хоча кандидатів є багато, прем'єр-міністерка хоче обрати дійсно ефективного менеджера.

Треба знайти хорошого менеджера і підійти до цього раціонально. Є низка складних питань у сфері відповідальності цього міністерства, я сподіваюся, новий міністр з ними впорається,

– зазначила Свириденко.

Очільниця уряду також говорить, що культура в Україні має бути окремим напрямком, а от питання стратегічних комунікацій та інформаційної політики треба відокремити.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада офіційно звільнила з посади прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. 17 липня посадовець став міністром оборони, а очільницею уряду України стала Юлія Свириденко.

Тепер формується новий склад Кабінету міністрів. Кілька міністерств отримали нових голів. Свої посади зберегли Андрій Сибіга, Оксен Лісовий, Віктор Ляшко, Ігор Клименко, Сергій Марченко, Матвій Бідний, Наталя Калмикова та Олексій Кулеба. Наразі єдиним вакантним місцем в уряді є посада міністра культури.