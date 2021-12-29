Міністр Марченко звільнив помічників, які зустрічалися з нападником на журналістів "Схем"

Сергій Марченко звільнив своїх радників Андрія Гливку та Василя Горбаля. Вони 29 грудня взяли участь у зустрічі з нападником на журналістів "Схем" Ігорем Тельбізовим.

Міністр фінансів Марченко особисто повідомив про звільнення радників. Водночас жодних деталей політик не розкривав.

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Звільнив Андрія Гливку і Василя Горбаля. Більше немає що коментувати,

– заявив Марченко.

Деталі зустрічі

Фігурант справи про напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку" Ігор Тельбізов у середу, 29 грудня, зустрівся з журналістами та представниками громадськості. Подія відбулася у межах заходу "Укрексімбанк: медійні, репутаційні, політичні, економічні та соціальні наслідки найгучнішого скандалу 2021 року".

Представників "Схем" не запросили взяти участь у заході.

Присутніми на зустрічі були:

Василь Горбаль – член ради НБУ;

Андрій Гливка – політолог;

Дмитро Раімов – ексрадник МОЗ;

Анна Можаровська – телеведуча телеканалу "Наш".

Марченко про напад на журналістів "Схем"

Марченко закликав керівництво Укрексімбанку оприлюднити результати службового розслідування щодо нападу на журналістів "Схем".

Міністр назвав реакцію працівників Укрексімбанку "зухвалою", а поведінку керівника банківської безпеки – "демонстративною"

Марченко заявив, що вимагає від наглядової ради та правління термінової оцінки і реакції на ситуацію.

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