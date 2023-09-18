"Пов'язаний з війною": міністр оборони Болгарії дивно прокоментував БпЛА на березі своєї країни

Тодор Тагарев відгукнувся на звістку про те, що на узбережжі Болгарії знайшли уламки безпілотника. Утім, конкретики в його словах не було.

У понеділок 18 вересня, після нічної атаки Росії по Україні, в Болгарії знайшли дрон. Він лежав у воді біля села Тюленово на Чорному морі.

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Подробиці про місце, де знайшли дрон у Болгарії

Де розташовано Тюленово: показуємо на карті

Це болгарське село на південь від Румунії (70 кілометрів). Звідти до Ізмаїлу можна доїхати машиною за п'ять годин (210 кілометрів).

Міністр припустив, що безпілотник, можливо, впав у воду перед тим, як його викинуло на берег. Дрон ніс 82-міліметрову осколково-фугасну мінометну міну, тож у село поїхали вибухотехніки. Вони знешкодили небезпечний предмет.

Як міністр оборони Болгарії прокоментував інцидент

Тодор Тагарев заявив: припускає, що безпілотник, який викинуло на берег, "пов'язаний з війною, яку Росія розв'язала проти України". Утім, він додав, що не можна точно сказати, чий це був дрон і звідки він прилетів.

Також міністр додав, що не знає, як довго безпілотник пролежав непоміченим.

Вже є випадки падіння залишків безпілотників та інших боєприпасів. У нас немає підстав думати, що ця війна нас омине,

– сказав він.

Що ще відомо про дрон у Болгарії

На сайті міноборони країни ідеться про те, що мінометна міна, прикріплена до БпЛА, була сильно пошкоджена, тож транспортувати боєприпас на полігон було неможливо. Міну знищили на місці шляхом контрольованого підриву в безпечній зоні в радіусі 150 метрів, попередивши місцевих мешканців.

Як вибухотехніки підірвали дрон у Болгарії: дивіться відео

Болгарія допомагає Україні

15 вересня ця країна не стала заперечувати рішення Єврокомісії про скасування зернового бана, як, наприклад, Польща. Утім, з'явилося повідомлення, що болгарські фермери планують проводити масштабні протести проти зерна з України. Вони вважають, що імпорт української агропродукції шкодить їхнім інтересам.

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Дєнков вкрай гостро відреагував на позицію місцевих аграріїв, назвавши їх терористами. На його думку, вони невдячно ставляться до допомоги ЄС та збираються йти врозріз із позицією тих, хто завжди їм допомагає.