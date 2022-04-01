Міністр оборони Британії поставив на обкладинку у твітері українських лицарів зимового походу
1 квітня 2022 , 10:17Читать новость на русском
Джерело:твітер Бена Уоллеса
Велика Британія потужно підтримує Україну, проти якої Росія розв'язала криваву війну. На знак підтримки глава Міноборони Британії Бен Уоллес розмістив у своєму твітері обкладинку з українськими військовими.
Українські лицарі позують з протитанковими системами NLAW
Відтепер на обкладинці глави Міноборони Британії члени 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.
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Фото українських захисників було зроблено в Одесі. На світлиці українські лицарі позують з протитанковими системами NLAW.
Скриншот з твітеру Уоллеса
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