Міністр оборони Британії поставив на обкладинку у твітері українських лицарів зимового походу

1 квітня 2022 , 10:17
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Джерело:

твітер Бена Уоллеса

Велика Британія потужно підтримує Україну, проти якої Росія розв'язала криваву війну. На знак підтримки глава Міноборони Британії Бен Уоллес розмістив у своєму твітері обкладинку з українськими військовими.

Українські лицарі позують з протитанковими системами NLAW

Відтепер на обкладинці глави Міноборони Британії члени 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

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Фото українських захисників було зроблено в Одесі. На світлиці українські лицарі позують з протитанковими системами NLAW.


Скриншот з твітеру Уоллеса

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Автор: Михайло Гема