Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва вранці 12 червня. Політик заявив, що хоче дізнатися про ситуацію в Україні.

Також він планує переговори щодо подальшої військової допомоги з представниками українського уряду. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Berliner Zeitung.

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Пісторіус поділяє бажання миру в Україні

Глава Міноборони Німеччини запевнив, що допомагатиме України, доки Росія не буде готова до серйозних переговорів.

Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну, щоб вона могла захистити себе та досягти позиції, коли Росія буде готова до серйозних переговорів,

– сказав міністр перед своєю поїздкою.

Пісторіус висловив підтримку Україні та дав чітко зрозуміти, що поділяє бажання миру. Напередодні своєї поїздки він відхилив маніфест він СДПН щодо Росії, в якому німецькі політики закликали до відмови від нарощування озброєнь та прямих дипломатичних переговорів з Росією.

"Він (Путін – 24 Канал) зриває переговори. А коли він їх проводить, він одночасно бомбардує міста в Україні з ще більшою силою та жорстокістю", – заявив Пісторіус у середу, 11 червня.

До слова, він раніше також розповів, що Німеччина фінансуватиме виробництво далекобійної зброї в Україні з можливістю розгортання перших систем уже за декілька тижнів.

Також є домовленості продовжити постачання систем протиповітряної оборони, зброї та боєприпасів.