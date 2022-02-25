Міністр оборони просить поширювати в соцмережах докази злочинів військ Росії

На офіційних ресурсах і сторінках у соцмережах низки офіційних органів влади та самоврядування оприлюднюють докази злочинів окупаційних військ Росії. Таку інформацію треба активно поширювати.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Першочергово таку інформацію необхідно розповсюджувати серед російських користувачів.

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Зокрема, докази злочинів окупантів публікують на сторінках:

Міністерства оборони України;

Збройних Сил України;

Міністерства внутрішніх справ;

Державної служби з питань надзвичайних ситуацій;

Державної прикордонної служби тощо.

Беріть ці факти й поширюйте їх через соцмережі. Першочергово – серед російських користувачів, щоб громадяни Росії бачили, що вони підтримують,

– наголосив міністр.

За словами Резнікова, важливо також розповсюджувати такі факти у медіапросторі Італії, Німеччини й Угорщини, а також серед журналістів та посадовців європейських країн.

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