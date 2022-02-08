Міністр оборони Резніков вдруге захворів на коронавірус

Глава Міноборони Олексій Резніков вдруге захворів на коронавірус. Наразі політик перебуває на самоізоляції.

Міністр зауважив, що 7 лютого у Києві зафіксували 2 862 нових випадків коронавірусу. Він став частиною цієї статистики.

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У якому стані чиновник

Резніков розповів, що почувається добре. Політик самоізолювався, але пребуває в робочому режимі.

За майже 2 роки пандемії та карантинів та завдяки всім сучасним засобам зв'язку робочий режим безперервний 24/7. Та й новий штам, завдяки вчасній вакцинації, не так важко переноситься,

– написав міністр.

Резніков вже хворів

У листопаді 2020 року міністр теж інфікувався коронавірусом. Тоді він мав підвищену температуру, але запахи й смаки не зникали.

Вже 4 грудня Резніков повідомив, що одужав.

Текст поста Олексія Резнікова:

Доповнив статистику

Станом на ранок 8 лютого у Києві зафіксовано 2 862 нових випадків коронавірусу за добу. Я потрапив сюди теж. Почуваюся добре, на самоізоляції, але в робочому режимі. Власне, за майже два роки пандемії та карантинів та завдяки всім сучасним засобам зв‘язку робочий режим безперервний 24/7. Та й новий штам, завдяки вчасній вакцинації, не так важко переноситься, як у першу хвилю.

Тож, по-перше, вам всім здоров‘я, бережіть себе і близьких! По-друге, be safe, get vaccinated! Рися не хворіє, але маскового режиму дотримується!