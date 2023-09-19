Міністр оборони США подякував Резнікову та повідомив про передачу Абрамсів найближчим часом

Міністр оборони США подякував за роботу ексміністру оборони України Олексію Резнікову. Зокрема Ллойд Остін відзначив його важку працю та самовідданість.

Крім того, міністр зазначив, що скоро Україні передадуть танки M1 Abrams. Про це стало відомо з його промови під час 15 засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн".

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Ллойд Остін подякував Резнікову та анонсував передачу танків Abrams

"Я хочу почати зі слів подяки Олексію Резнікову за його важку працю та самовідданість — і за все, що він зробив для вільної України в безпечному світі", – заявив Ллойд Остін під час промови. Він також додав, що США долучаються до навчання українських пілотів на літаках F-16 та анонсував передачу танків M1 Abrams найближчим часом.

Я також радий повідомити, що танки M1 Abrams, які Сполучені Штати раніше зобов’язалися поставити, незабаром потраплять в Україну,

– сказав Ллойд Остін.

Зауважимо, що 19 вересня на авіабазі США "Рамштайн" в Німеччині проходить 15 засідання Контактної групи з питань оборони України. Головою зустрічі є міністр оборони США. Напередодні Остін заявив, що на цьому засіданні він зустрінеться з коаліцією партнерів з близько 50 держав, щоб обговорити війну в Україні, безпекову допомогу та посилити підтримку України в боротьбі із захисту суверенітету.