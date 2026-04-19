Міністр зробить висновки по всій вертикалі, – Зеленський про дії поліції під час теракту

Міністр внутрішніх справ доповів Володимиру Зеленському про розслідування обставин теракту у Києві. Після втечі двох патрульних з місця події Ігор Клименко зробить кадрові висновки по всій вертикалі.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський 19 квітня.

Як Зеленський відреагував на дії правоохоронців?

Володимир Зеленський повідомив, що триває розслідування обставин теракту у Києві. Також з'ясовують бездіяльність двох патрульних, які не зупинили терориста на місці події, а втекли.

Вже є кримінальне провадження щодо цього факту, і буде повна перевірка роботи патрульних – вони повинні були діяти в тих обставинах,

– наголосив президент.

Зазначається, що розслідуванням щодо поліціянтів займається Державне бюро розслідувань. Паралельно інформацію щодо вбивці, його стану та отримання ним зброї встановлюють Служба безпеки України та Нацполіція.

Володимир Зеленський заявив, що глава МВС Ігор Клименко зробить кадрові висновки по всій вертикалі. Крім того, будуть переглянуті протоколи реагування на подібні ситуації, добору та навчання патрульних.

Станом на 19 квітня, за даними глави держави, допомогу у лікарнях отримують вісім постраждалих. Одна людина – у вкрай важкому стані.

