Про це повідомив президент Володимир Зеленський 19 квітня.

Як Зеленський відреагував на дії правоохоронців?

Володимир Зеленський повідомив, що триває розслідування обставин теракту у Києві. Також з'ясовують бездіяльність двох патрульних, які не зупинили терориста на місці події, а втекли.

Вже є кримінальне провадження щодо цього факту, і буде повна перевірка роботи патрульних – вони повинні були діяти в тих обставинах,

– наголосив президент.

Зазначається, що розслідуванням щодо поліціянтів займається Державне бюро розслідувань. Паралельно інформацію щодо вбивці, його стану та отримання ним зброї встановлюють Служба безпеки України та Нацполіція.