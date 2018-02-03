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Міністр оборони США процитував гімн України на зустрічі з Полтораком

17:31, сьогодні 823 Читать новость на русском
Меттіс зустрівся з Полтораком
Меттіс зустрівся з Полтораком / Facebook Посольства України у США

Міністр оборони США Джеймс Меттіс на переговорах з главою Міноборони України Степаном Полторак процитував слова з українського гімну.

Про це повідомляється на сайті Міноборони України.

"Сьогодні я ще раз хочу підтвердити, що ми підтримуємо український народ у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність країни. Ваш народ заплатив високу ціну за це", – заявив Меттіс.

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"Душу й тіло ми положим за нашу свободу" – в цих словах державного гімну відображення української боротьби за незалежність", – наголосив глава Пентагону.

Нагадаємо, 2 лютого Степан Полторак провів особисту зустріч з Джеймсом Меттісом.

Теги: Новини України Новини політики Новини США Пентагон Міністерство оборони України Степан Полторак
Джерело: 24 Канал
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