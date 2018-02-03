Міністр оборони США процитував гімн України на зустрічі з Полтораком
17:31, сьогодні 823 Читать новость на русском
Міністр оборони США Джеймс Меттіс на переговорах з главою Міноборони України Степаном Полторак процитував слова з українського гімну.
Про це повідомляється на сайті Міноборони України.
"Сьогодні я ще раз хочу підтвердити, що ми підтримуємо український народ у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність країни. Ваш народ заплатив високу ціну за це", – заявив Меттіс.
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"Душу й тіло ми положим за нашу свободу" – в цих словах державного гімну відображення української боротьби за незалежність", – наголосив глава Пентагону.
Нагадаємо, 2 лютого Степан Полторак провів особисту зустріч з Джеймсом Меттісом.
Джерело: 24 Канал
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